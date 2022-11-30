Известный певец умер спустя три часа после свадьбы

Известный американский кантри-исполнитель Джейк Флинт скончался в своем доме в Оклахоме в первую брачную ночь спустя три часа после завершения свадебного торжества.
Правоохранители не увидели в этой трагедии криминального следа, но точная причина смерти 39-летнего музыканта пока еще не установлена.
В этот день Флинт женился и был счастлив. Беды ничего не предвещало и на здоровье певец не жаловался.
«Сегодня утром мы должны были пересматривать свадебные фотографии и выбирать место для свадебного путешествия. А вместо этого нам предстоит выбрать одежду для его похорон», - рассказал его жена, а теперь уже вдова Элен.