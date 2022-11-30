Киркоров обрушился с критикой на Шукшину и Певцова

«Пошла она [...] Что она, что это [...] Певцов! Делать им нечего! К своему "нулю" прибавляют "единицу" в виде меня и на время становятся "десятками". Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю! Дети!» - заявил певец.