Киркоров обрушился с критикой на Шукшину и Певцова

На открытии ГУМ-катка Филипп Киркоров публично обругал Марию Шукшину и Дмитрия Певцова за критику в его сторону. Об этом пишет «Московский комсомолец».
«Пошла она [...] Что она, что это [...] Певцов! Делать им нечего! К своему "нулю" прибавляют "единицу" в виде меня и на время становятся "десятками". Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю! Дети!» - заявил певец.
Напомним, Мария Шукшина раскритиковала участие Киркорова в новой интерпретации фильма «Ирония судьбы», где он играет Ипполита. Актриса назвала картину «безвкусицей» и удивилась, почему Филипп сыграл не Надю.
Ранее сам Киркоров говорил, что не будет пытаться переиначить Ипполита в ремейке знаменитой картины. Он отметил, что его герой - Ипполит Бедросович — «это скорее исполнение мечты».