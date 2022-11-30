В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
35 минут назад

Киркоров обругал Шукшину и Певцова на открытии ГУМ-катка

Елена Прошина

На открытии ГУМ-катка Филипп Киркоров публично обругал Марию Шукшину и Дмитрия Певцова за критику в его сторону. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Киркоров обрушился с критикой на Шукшину и Певцова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пошла она [...] Что она, что это [...] Певцов! Делать им нечего! К своему "нулю" прибавляют "единицу" в виде меня и на время становятся "десятками". Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю! Дети!» - заявил певец.

Напомним, Мария Шукшина раскритиковала участие Киркорова в новой интерпретации фильма «Ирония судьбы», где он играет Ипполита. Актриса назвала картину «безвкусицей» и удивилась, почему Филипп сыграл не Надю.

Киркоров получает 10 миллионов рублей за одно выступление

Ранее сам Киркоров говорил, что не будет пытаться переиначить Ипполита в ремейке знаменитой картины. Он отметил, что его герой - Ипполит Бедросович — «это скорее исполнение мечты».

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Мария Шукшина,Филипп Киркоров,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители