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48 минут назад

Канье Уэст будет выплачивать Ким Кардашьян алименты 200 тысяч долларов в месяц

Газета.Ruиещё 5

Бывшая супруга Канье Уэста будет получать от него ежемесячно в качестве алиментов $200 тыс. Об этом сообщает BBC.

Канье Уэст будет выплачивать Ким Кардашьян алименты 200 тысяч долларов в месяц
Фото: Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)/Global Look Press (организация запрещена в России)Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)/Global Look Press

Ким Кардашьян и Канье Уэст пришли к соглашению о разводе, согласно которому рэпер обязан выплачивать бывшей супруге алименты в размере $200 тыс. в месяц. Кроме того, Канье должен взять на себя 50% расходов, связанных с образованием и охраной четверых детей.

В судебных документах также говорится, что обе стороны должны консультироваться друг с другом при принятии важных решений, касающихся благополучия их детей, а случае спорных моментов обращаться за консультацией к психологу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм. В феврале 2021 года бизнесвумен и звезда реалити подала на развод с рэпером, сославшись на непримиримые разногласия.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян столкнулась с последствиями действий Канье Уэста.

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