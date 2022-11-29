Украинцы раскритиковали Милу Кунис за русский борщ

«Русская еда — это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно приготовить борщ, это такой российский суп из свеклы. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную, соленую и рыбу в целом. Россияне, ой, украинцы… Мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть», — сказала актриса.