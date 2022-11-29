Украинцы раскритиковали Милу Кунис за русский борщ

Актриса Мила Кунис в интервью Harper's BAZAAR назвала борщ «русским супом». Среди украинцев данное высказывание вызвало волну критики.
Журналист Harper's BAZAAR спросил у Кунис насчет ее питания и блюдах, которые ей готовит мама.
«Русская еда — это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно приготовить борщ, это такой российский суп из свеклы. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную, соленую и рыбу в целом. Россияне, ой, украинцы… Мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть», — сказала актриса.
Данное высказывание Кунис не понравилось украинским пользователям, которые сразу обрушились на нее с критикой.
«Ты можешь родиться в Украине, собрать 30 миллионов долларов помощи для нее, но так и не понять разницу между русскими и украинцами»,
«Человек с низким интеллектом. Просто стыд»,
«Найдите Милу и объясните уже ей, чей борщ», - написали они в комментариях под интервью.
Напомним, что актриса родилась в городе Черновцы, который тогда входил в Украинский ССР. В 1991 году ее семья эмигрировала в США. В начале спецоперации России Кунис вместе с мужем — актером Эштоном Катчером собрала 35 миллионов долларов в помощь украинским беженцам.