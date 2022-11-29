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37 минут назад

Украинцы раскритиковали Милу Кунис за русский борщ

Елена Прошина

Актриса Мила Кунис в интервью Harper's BAZAAR назвала борщ «русским супом». Среди украинцев данное высказывание вызвало волну критики.

Украинцы раскритиковали Милу Кунис за русский борщ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист Harper's BAZAAR спросил у Кунис насчет ее питания и блюдах, которые ей готовит мама.

«Русская еда — это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно приготовить борщ, это такой российский суп из свеклы. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную, соленую и рыбу в целом. Россияне, ой, украинцы… Мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть», — сказала актриса.

Данное высказывание Кунис не понравилось украинским пользователям, которые сразу обрушились на нее с критикой.

«Ты можешь родиться в Украине, собрать 30 миллионов долларов помощи для нее, но так и не понять разницу между русскими и украинцами»,

«Человек с низким интеллектом. Просто стыд»,

«Найдите Милу и объясните уже ей, чей борщ», - написали они в комментариях под интервью.

Напомним, что актриса родилась в городе Черновцы, который тогда входил в Украинский ССР. В 1991 году ее семья эмигрировала в США. В начале спецоперации России Кунис вместе с мужем — актером Эштоном Катчером собрала 35 миллионов долларов в помощь украинским беженцам.

Шоу-бизнес,Эштон Катчер,Мила Кунис,
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