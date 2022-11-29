Джигурда раскрыл секрет хорошего секса

61-летний актёр Никита Джигурда раскрыл свой секрет хорошего секса. Об этом сообщает Passion.ru.

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По его словам, весь секрет в том, чтобы слушать свою партнёршу и «боготворить» её. Джигурда считает, что в этом плане очень важно воспитание. Мужчина, по мнению актёра, должен в первую очередь слушать свою партнёршу и понимать, чего ей хочется.

Кроме того, Джигурда также рассказал о главной ошибке, которую можно допустить во время близости. Он считает, что сейчас у молодого поколения отсутствует сексуальное воспитание, поэтому в процессе молодежь зациклена только на себе. Именно это Джигурда считает главной преградой в получении удовольствия.