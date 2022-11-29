"Бывают вещи и пострашнее": Медведева об уходе Милохина из шоу

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о дне, когда узнала о том, что ее партнер по шоу «Ледниковый период» Даня Милохин покидает проект.
«Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернется. С моей стороны было бы некорректно жаловаться на данную ситуацию. Я взрослый человек и понимаю, что сейчас в мире не все стабильно. И есть проблемы, которые намного важнее Дани Милохина, Жени Медведевой и «Ледникового периода»… Но в жизни бывают вещи и пострашнее», — передает слова Медведевой «7 дней».
Напомним, что 25 октября блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федоров. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.
«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В этом году в качестве ведущей добавилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова.