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30 минут назад

Медведева рассказала о своих чувствах после ухода Милохина из "Ледникового периода"

Газета.Ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о дне, когда узнала о том, что ее партнер по шоу «Ледниковый период» Даня Милохин покидает проект.

"Бывают вещи и пострашнее": Медведева об уходе Милохина из шоу
Фото: Первый каналПервый канал

«Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернется. С моей стороны было бы некорректно жаловаться на данную ситуацию. Я взрослый человек и понимаю, что сейчас в мире не все стабильно. И есть проблемы, которые намного важнее Дани Милохина, Жени Медведевой и «Ледникового периода»… Но в жизни бывают вещи и пострашнее», — передает слова Медведевой «7 дней».

Напомним, что 25 октября блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федоров. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.

Милохин впервые прокомментировал уход из «Ледникового периода»

«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В этом году в качестве ведущей добавилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

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