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1 час назад

Нагиев рассказал о своем уходе с Первого канала

Елена Прошина

Телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал о своём уходе с Первого канала, а также о планах на ближайшее будущее. Об этом телеведущий сообщил в эфире YouTube-шоу Skillbox Лекторий.

Нагиев рассказал о своем уходе с Первого канала
Фото: ТАССТАСС

Несколько месяцев назад Нагиев пропал из всех шоу на Первом канале и заметно сократил своё присутствие в медийном поле. По его словам, он собирается вернуться обратно, только когда наступят более благоприятные времена для развлекательных программ.

«Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел… Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще», – заявил Нагиев.

Кроме того, телеведущий рассказал, что ему «скоро можно будет подумать» о пенсии. В качестве одного из вариантов 55-летний Нагиев рассматривает бизнес.

«Я мало что умею. Языком чесать – это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались», – пошутил он.

Также ведущий удивился, когда услышал о заработке некоторых студентов. «300 тысяч рублей зарабатываешь? Да это вся моя зарплата за все годы службы на Первом канале», – сказал Нагиев.

Ранее стало известно, что россияне больше всего доверяют рекламе с Дмитрием Нагиевым и Полиной Гагариной.

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