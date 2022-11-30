Мила Кунис угодила в скандал из-за слов о русском борще

Мила Кунис, рассказывая о блюдах, которые готовила ее семья, попала в международный скандал. Звезда родилась в 1983 году в СССР, ее родители жили на Украине. В 1991 году семья эмигрировала в Соединенные Штаты.

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В видеоинтервью журналу Harpers Bazaar Кунис рассказала, что до сих пор обожает есть то, что готовит ее мама. Она перечислила борщ и вареники, назвав их русскими.

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«Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», — перечислила любые блюда звезда Голливуда. Она также добавила, что русские любят копченую рыбу и другие ее виды.

«Русские, ой, украинцы… Мы живем во времена, когда я больше даже не знаю, как себя называть», — завершила свой рассказ о еде артистка.

Хейтеры с Украины осудили Кунис за причисление борща к русским блюдам. Они также обвинили ее в том, что до сего дня она просто пиарилась на своих украинских корнях, а на самом деле всегда считала себя русской. При этом Кунис и ее супруг Эштон Катчер перевели внушительные пожертвования украинцам.

«Мила думает как все русские — все блюда родом из России. Она даже не понимает, что борщ — украинский, а щи — русские. Она родилась на Украине, но ничего не знает о своей стране. Иди поешь русской еды, Мила, это подходит для тебя», — такие сообщения оставляли под интервью украинцы.

Милена Марковна Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в еврейской семье. Ее мать Эльвира была учительницей физики, потом заведовала аптекой; отец Марк Борисович — в прошлом инженер-механик на черновицком заводе «Легмаш», после переезда в США стал работать таксистом. У Милы есть старший брат Михаил. Родным языком актрисы является русский.