Самойлова рассказала, сколько платьев сменит на своей будущей свадьбе

Модель Оксана Самойлова поделилась информацией о том, как проходит подготовка к свадьбе с рэпером Джиганом. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Оксана Самойлова призналась, сколько платьев сменит на свадебной церемонии. По ее словам, она запланировала три наряда, однако думает о четвертом.

Фото: соцсети соцсети

«У меня есть три платья. Все три шьются, одно в другой стране, а два тут. Четвертое до сих пор под вопросом», — написала Оксана Самойлова.

Оксана Самойлова и Джиган официально зарегистрировали свои отношения 12 декабря 2012 года. После росписи они отметили это событие с родителями в ресторане. Спустя десять лет супруги решили устроить торжественную свадебную церемонию для друзей и близких.

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Напомним, что пара воспитывает четверых детей: 11-летнюю Ариелу, 8-летнюю Лею, 5-летнюю Майю и 2-летнего Давида. В 2020 году супруги едва не развелись: Самойлова подала заявление в суд, однако позже забрала его.