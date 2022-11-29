В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Памятник на могиле Шатунова установят к его 50-летию

Вечерняя Москваиещё 2

Памятник на могиле солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова будет установлен к 6 сентября 2023 года, когда будет отмечаться 50-летие со дня рождения певца. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила вдова Шатунова Светлана.

Стало известно, когда установят памятник на могиле Шатунова
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В следующем сентябре Юре исполнилось бы 50 лет. Было бы хорошо установить памятник к этой дате, — заявила она.

Однако жестких рамок к дате нет, это всего лишь пожелание, уточнила вдова музыканта. По ее словам, самое главное — сделать хороший памятник, который будет достоин Шатунова, передает «АиФ».

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. После смерти артиста прошло два месяца. Все это время многочисленные поклонники музыканта продолжают наведываться на Троекуровское кладбище, чтобы отдать дань уважения кумиру и поделиться воспоминаниями о любимом исполнителе. Корреспондент «Вечерней Москвы» также посетил могилу Шатунова.

В начале ноября стало также известно о смерти Сергея Кузнецова — создателя «Ласкового мая». Всего за несколько дней до смерти композитор в Оренбурге провел концерт в память об ушедшем из жизни Юрии Шатунове. Примечательно, что из группы Кузнецов ушел в 1989 году. Он утверждал, что причиной такого решения стала моральная обстановка в коллективе.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Сергей Кузнецов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители