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16 минут назад

Бузова ответила на критику ремейка «Иронии судьбы» с ее участием

Lenta.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику ремейка советской кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!» телеканала ТНТ с ее участием. В своем Telegram-канале она заявила, что новый фильм полезен, так как познакомит молодое поколение с советским кинематографом.

Бузова ответила на критику ремейка «Иронии судьбы» с ее участием
Фото: 

Бузова отметила, что считает отличной идею снять ремейк фильма, который, по ее словам, в России принято смотреть 1 января, «поедая оливье и селедку под шубой».

«Все вместе смеемся над "Какая же гадость — это ваша заливная рыба" и "Ой, тепленькая пошла". Это традиция для нашей страны. И я счастлива стать частью этой новой традиции», — высказалась она.

По мнению ведущей, благодаря участию в съемках ремейка артистов нового поколения «Иронию судьбы, или С легким паром!» обязательно посмотрят молодые люди, которые никогда не слышали о режиссере фильма Эльдаре Рязанове или актрисе Барбаре Брыльска. Кроме того, как считает Бузова, после просмотра ремейка молодых зрителей могут заинтересовать другие советские фильмы, в том числе «Девчата» с актрисой Надеждой Румянцевой и «Вокзал для двоих» с артистами Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко.

«Я очень благодарна любимому ТНТ, что он не только развлекает и смешит, но еще и развивает, и ищет пути к сердцу нового поколения», — заключила ведущая.

О том, что ТНТ выпустит новогодний проект «СамоИрония судьбы!» по мотивам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием звезд шоу-бизнеса, стало известно в конце ноября. Помимо Бузовой, в фильме примут участие певцы Филлип Киркоров, Сергей Жуков, Алсу, Хабиб, Ольга Серябкина, комики Михаил Галустян, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев и телеведущая Ляйсан Утяшева.

В СМИ проект подвергся критике. В частности, вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина раскритиковала новую пародию на «Иронию судьбы» и назвала проект ТНТ «несусветной глупостью». Кинокритик Павел Воронков заявил, что плохо относится к проекту, и счел его эксплуатацией.

Шоу-бизнес,Филлип Киркоров,Азамат Мусагалиев,Павел Воронков,Эмма Абайдуллина,Надежда Румянцева,Олег Басилашвили,Гарик Мартиросян,Михаил Галустян,Павел Воля,Людмила Гурченко,Ляйсан Утяшева,Сергей Жуков,Ольга Бузова,Ольга Серябкина,Эльдар Рязанов,
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