Бузова ответила на критику ремейка «Иронии судьбы» с ее участием

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику ремейка советской кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!» телеканала ТНТ с ее участием. В своем Telegram-канале она заявила, что новый фильм полезен, так как познакомит молодое поколение с советским кинематографом.

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Бузова отметила, что считает отличной идею снять ремейк фильма, который, по ее словам, в России принято смотреть 1 января, «поедая оливье и селедку под шубой».

«Все вместе смеемся над "Какая же гадость — это ваша заливная рыба" и "Ой, тепленькая пошла". Это традиция для нашей страны. И я счастлива стать частью этой новой традиции», — высказалась она.

По мнению ведущей, благодаря участию в съемках ремейка артистов нового поколения «Иронию судьбы, или С легким паром!» обязательно посмотрят молодые люди, которые никогда не слышали о режиссере фильма Эльдаре Рязанове или актрисе Барбаре Брыльска. Кроме того, как считает Бузова, после просмотра ремейка молодых зрителей могут заинтересовать другие советские фильмы, в том числе «Девчата» с актрисой Надеждой Румянцевой и «Вокзал для двоих» с артистами Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко.

«Я очень благодарна любимому ТНТ, что он не только развлекает и смешит, но еще и развивает, и ищет пути к сердцу нового поколения», — заключила ведущая.