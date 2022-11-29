Дочь певца Сумишевского попала в ДТП

Певец Ярослав Сумишевский рассказал, что его дочь Ксения попала в ДТП. Как сообщает «Газета.Ru», в соцсетях исполнитель заявил, что машина, в которой находилась девушка, серьезно пострадала.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Доча попала в аварию. С ней все хорошо. Слава богу, отделалась испугом», — отметил артист.

Сумишевский добавил, что не расстроен из-за поврежденного автомобиля, ведь главное для него — здоровье Ксении.

«А железо починим», — заключил певец.

Напомним, что Ксения — дочь Сумишевского от первого брака. Сейчас девушке уже 20 лет, она занимается волонтерством и помогает бездомным животным.

Вторая жена Сумишевского, Наталья Бородина, погибла после жесткого ДТП под Красноярском, которое произошло 6 февраля 2021 года. Врачи боролись за жизнь женщины восемь дней, однако ее сердце не выдержало.