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19 минут назад

Звезда «Аншлага» ответила на обвинения из-за отъезда в Израиль

Никита Бородкин

Российская юмористка Елена Воробей прокомментировала критику со стороны СМИ из-за отъезда в Израиль. Как сообщает «Лента.ру», в эфире израильской радиостанции «Первое Радио 89.1Fm» она призналась, что старается игнорировать подобные публикации.

Звезда «Аншлага» ответила на обвинения из-за отъезда в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил ведущий, после информации о поездке Воробей в Израиль в ряде российских СМИ появились статьи о том, что звезда «Аншлага» якобы сбежала из страны. Юмористка призналась, что не обращает внимание на критику, «потому что невозможно жить с этим».

«Оно, конечно, пронизывает, пронзает, и здоровья не прибавляет, нервы у нас не железные, но резистентность все-таки должна быть профессиональной чертой», — подчеркнула Елена.

Воробей добавила, что по ее мнению, в текущее время необходимо уметь «самосохраняться».

Напомним, что в сентябре Воробей анонсировала гастроли в Израиле. В соцсетях она рассказала, что в конце ноября — начале декабря выступит в шести городах страны.

Шоу-бизнес,Елена Воробей,
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