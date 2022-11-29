«Так и не перезвонил»: мать Реввы снова пожаловалась на сына

Мать юмориста Александра Реввы Любовь Рачеева переживает из-за того, что сын поздравил ее с Днем Матери деньгами, даже не позвонив. Как сообщает Woman.ru, вместо общения комик предпочел просто отправить родительнице 30 тысяч рублей.
Напомним, что у Реввы натянутые отношения с родителями. Его отец Владимир пытается смириться с этим, тогда как Любовь страдает из-за холодного отношения сына. Кроме того, у нее есть «второй сын», певец Ержан Нургалиев, которого женщина сама так называет.
В День Матери Ревва отправил Рачеевой денежный подарок. Женщина была рада, однако она больше ждала от Александра звонка.
«Вот такая жизнь. Саша так и не перезвонил мне, а у Ержана все непросто. Инвестор от него отказался, теперь он в Москве. Было два сына у меня. Один — родной, который забыл, а второй — тот, который снова назвал меня "мамой Любой". А теперь, получается, ни одного. Ержан тоже обиделся. Кто теперь поздравит меня?» — жалуется мать Реввы.
Отметим, что Нургалиев предпочел отдалиться от Рачеевой после того, как в Сети и окружении его стали называть альфонсом. Тогда он уехал от «мамы» и перестал с ней общаться. Несмотря на это, певец все равно поздравил женщину публикацией в соцсетях, где снова назвал «мамой Любой».