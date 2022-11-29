«Так и не перезвонил»: мать Реввы снова пожаловалась на сына

«Вот такая жизнь. Саша так и не перезвонил мне, а у Ержана все непросто. Инвестор от него отказался, теперь он в Москве. Было два сына у меня. Один — родной, который забыл, а второй — тот, который снова назвал меня "мамой Любой". А теперь, получается, ни одного. Ержан тоже обиделся. Кто теперь поздравит меня?» — жалуется мать Реввы.