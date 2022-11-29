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17 минут назад

«Так и не перезвонил»: Ревва поздравил деньгами брошенную мать с праздником

Никита Бородкин

Мать юмориста Александра Реввы Любовь Рачеева переживает из-за того, что сын поздравил ее с Днем Матери деньгами, даже не позвонив. Как сообщает Woman.ru, вместо общения комик предпочел просто отправить родительнице 30 тысяч рублей.

«Так и не перезвонил»: мать Реввы снова пожаловалась на сына
Фото: vk.com/aleksandrrevvavk.com/aleksandrrevva

Напомним, что у Реввы натянутые отношения с родителями. Его отец Владимир пытается смириться с этим, тогда как Любовь страдает из-за холодного отношения сына. Кроме того, у нее есть «второй сын», певец Ержан Нургалиев, которого женщина сама так называет.

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В День Матери Ревва отправил Рачеевой денежный подарок. Женщина была рада, однако она больше ждала от Александра звонка.

«Вот такая жизнь. Саша так и не перезвонил мне, а у Ержана все непросто. Инвестор от него отказался, теперь он в Москве. Было два сына у меня. Один — родной, который забыл, а второй — тот, который снова назвал меня "мамой Любой". А теперь, получается, ни одного. Ержан тоже обиделся. Кто теперь поздравит меня?» — жалуется мать Реввы.

Отметим, что Нургалиев предпочел отдалиться от Рачеевой после того, как в Сети и окружении его стали называть альфонсом. Тогда он уехал от «мамы» и перестал с ней общаться. Несмотря на это, певец все равно поздравил женщину публикацией в соцсетях, где снова назвал «мамой Любой».

Шоу-бизнес,Потап Каменских,Настя Каменских,
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