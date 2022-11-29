Катя Лель призналась, что уже составила завещание

«Я хочу, чтобы мой ребенок жил в защищенном мире. Жизнь вообще непредсказуемая. У меня постоянные перелеты, переезды, машины, поезда, самолеты. Может произойти что угодно», — объяснила артистка. Лель уточнила, что ее дети всегда должны быть уверены, что родители что-то им оставят.