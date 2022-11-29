Катя Лель призналась, что уже составила завещание

Певица Катя Лель в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что уже составила завещание на случай своей внезапной смерти.
«Я хочу, чтобы мой ребенок жил в защищенном мире. Жизнь вообще непредсказуемая. У меня постоянные перелеты, переезды, машины, поезда, самолеты. Может произойти что угодно», — объяснила артистка. Лель уточнила, что ее дети всегда должны быть уверены, что родители что-то им оставят.
При этом исполнительница заявила, что не намерена переезжать из России.
«Я люблю свою страну. Я, к счастью, патриот и не собираюсь никуда уезжать. Не дождетесь!» — говорит она.