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9 минут назад

Катя Лель призналась, что уже составила завещание

Газета.Ru

Певица Катя Лель в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что уже составила завещание на случай своей внезапной смерти.

Катя Лель призналась, что уже составила завещание
Фото: соцсетисоцсети

«Я хочу, чтобы мой ребенок жил в защищенном мире. Жизнь вообще непредсказуемая. У меня постоянные перелеты, переезды, машины, поезда, самолеты. Может произойти что угодно», — объяснила артистка. Лель уточнила, что ее дети всегда должны быть уверены, что родители что-то им оставят.

При этом исполнительница заявила, что не намерена переезжать из России.

«Я люблю свою страну. Я, к счастью, патриот и не собираюсь никуда уезжать. Не дождетесь!» — говорит она.

Шоу-бизнес,Катя Лель,
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