Киркоров обматерил Шукшину и Певцова после критики в свой адрес

Филипп Киркоров появился на открытии ледового катка в центре Москвы. Певец обратился к хейтерам, постоянно критикующим его, передает Prozvezd.info.
В последнее время певец активно подвергается критике со стороны Марии Шукшиной и Дмитрия Певцова. Он выразил мнение по поводу коллег в нецензурной форме.
«Пошла она [...] Что она, что это [...] Певцов! К своему нулю решили прибавить единицу в виде меня и стать десятками. Да кто они такие?» — высказался Киркоров.
При этом певец уточнил, что не держит зла на хейтеров и прощает их.
«Я о них вспоминаю только тогда, когда они вспоминают меня», — объяснил он.