В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
17 минут назад

Филипп Киркоров обматерил Шукшину и Певцова после критики в свой адрес

Газета.Ru

Филипп Киркоров появился на открытии ледового катка в центре Москвы. Певец обратился к хейтерам, постоянно критикующим его, передает Prozvezd.info.

Киркоров обматерил Шукшину и Певцова после критики в свой адрес
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В последнее время певец активно подвергается критике со стороны Марии Шукшиной и Дмитрия Певцова. Он выразил мнение по поводу коллег в нецензурной форме.

«Пошла она [...] Что она, что это [...] Певцов! К своему нулю решили прибавить единицу в виде меня и стать десятками. Да кто они такие?» — высказался Киркоров.

При этом певец уточнил, что не держит зла на хейтеров и прощает их.

«Я о них вспоминаю только тогда, когда они вспоминают меня», — объяснил он.

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Мария Шукшина,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители