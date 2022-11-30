МакSим отменила концерт из-за отсутствия коньяка в гостинице

Несколько дней назад певица МакSим отказалась выходить на сцену в Вологде. Менеджер певицы сообщил, что у нее резко ухудшилось состояние здоровья, и медики запретили ей выступать. По его словам, они делали все возможное, чтобы привести девушку в чувство, но им все же пришлось сообщить уже собравшимся фанатам, что концерт отменяется.

Фото: Личный блог МакSим Личный блог МакSим

У МакSим закружилась голова и поднялось давление. Она находилась на грани потери сознания. Близкие певицы сообщили, что она еще не до конца оправилась после тяжело перенесенного ковида. Девушке до сих пор приходится принимать множество препаратов, чтобы держаться на ногах. Однако некоторые фанаты заподозрили, что у артистки были другие причины, чтобы отменить выступление. Среди них – невыполненные требования организатором концертов.