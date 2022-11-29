Российский певец высказал свою версию смерти Градского

Именитый российский певец Александр Градский ушел из жизни 28 ноября прошлого года, однако до сих пор нередко упоминается представителями отечественного шоу-бизнеса. Накануне первой годовщины со смерти композитора художник Никас Сафронов поделился мнением относительно его кончины.

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Искусствовед порассуждал о причинах смерти известного музыканта. По его словам, здоровье исполнителя со временем сдало из-за полноты и сильного стресса, который сопровождал его жизнь в последнее время.

Сафронов напомнил, что в Градском было под 200 килограммов. Причиной тому была физиология и обмен веществ, уверен художник.

— Еще, я думаю, одна из причин в том, что он много нервничал, так как был человеком впечатлительным. Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие, — поделился Сафронов в интервью MK.RU.