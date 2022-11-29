Полина Гагарина призналась в переменах в личной жизни

Певица Полина Гагарина выпустила первый за шесть лет альбом. Как оказалась, пластинка связана с переменами в личной жизни артистки.
Новый альбом Гагариной получил название «Вдох». По словам певицы, треки были записаны под влиянием главных событий в ее жизни: рождение дочери, участие в китайском шоу, знакомство с талантливыми людьми.
«Мой "Вдох" – это мои Встречи с новыми людьми. С музыкантами, композиторами, командами авторов. Говорю это слово с большой буквы, потому что это действительно глоток свежего воздуха – когда встречаешь новых, близких по духу людей, и из этого рождается творчество. Ну и, конечно, мой новый альбом связан с переменами в личной жизни», — отметила Гагарина в интервью МУЗ-ТВ.
За шесть лет Полина Гагарина успела развестись. Несмотря на сложные отношения певица провела минувшие выходные в компании бывшего мужа Дмитрия Исхакова.