Полина Гагарина призналась в переменах в личной жизни

«Мой "Вдох" – это мои Встречи с новыми людьми. С музыкантами, композиторами, командами авторов. Говорю это слово с большой буквы, потому что это действительно глоток свежего воздуха – когда встречаешь новых, близких по духу людей, и из этого рождается творчество. Ну и, конечно, мой новый альбом связан с переменами в личной жизни», — отметила Гагарина в интервью МУЗ-ТВ.