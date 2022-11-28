МакSим стала новым наставником в проекте «Голос. Дети»

Певица МакSим примет участие в шоу «Голос. Дети» в качестве нового члена жюри. Артистка впервые займет кресло наставника. Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал МакSим Телеграм-канал МакSим

Певица призналась, что редко участвует в телепередачах, но с детьми ей заниматься нравится вне зависимости от места — в своей школе искусств, дома или на шоу. МакSим добавила, что ее дочери «того же возраста, что и участники "Голоса"».

«Это очень искренний проект, к тому же я окажусь в отличной компании опытных наставников», — заключила она.

МакSим заменит певицу Полину Гагарину на шоу. Также в число судей вошли рэперы Егор Крид и Баста. Соведущей проекта станет актриса Агата Муциенице. В новом сезоне поклонники не увидят актера Дмитрия Нагиева. Ему на замену выбрали ведущую Яну Чурикову.