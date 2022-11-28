Дана Борисова купила апартаменты рядом с домом экс-мужа

Телеведущая Дана Борисова в эфире шоу «Звезды сошлись» сообщила, что приобрела апартаменты недалеко от дома бывшего супруга — бизнесмена Максима Аксенова. По ее словам, она сделала это, чтобы ее дочь Полина могла чаще видеться с отцом и бабушкой.

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«Мною были приобретены апартаменты, чтобы проживать с ним и его маман в соседнем доме», — сказала Борисова.

При этом, по ее словам, покупка не решила проблемы малого количества встреч между Полиной, ее отцом и бабушкой, поскольку те отказываются с ней общаться и «прячутся» от девочки с апреля.

«Она ходит по району, ищет их. Папаша хорошо маскируется, ни разу она на него не наткнулась, а бабулю мы с Полей выследили в торговом центре между нашими домами», — отметила телеведущая.