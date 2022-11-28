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31 минуту назад

Скандальная телеведущая сообщила о покупке апартаментов

Lenta.ru

Скандальная телеведущая Дана Борисова сообщила о том, что приобрела апартаменты. Объект недвижимости расположен неподалеку от дома ее бывшего мужа, Максима Аксенова, а также его матери и отчима. Новостью об этом Борисова поделилась в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Скандальная телеведущая сообщила о покупке апартаментов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Телеведущая отметила, что она купила апартаменты в соседнем от того, где проживает бывший супруг, доме для того, чтобы Аксенов — отец ее 15-летней дочери Полины — мог чаще видеться с девочкой. При этом, по словам телеведущей, Полине приходится «ходить по району» и искать своих отца и бабушку, чтобы увидеться с ними, однако те «с апреля прячутся от нее». «Папаша хорошо маскируется, а бабулю мы с Полей выследили в торговом центре», — призналась Борисова.

Кроме того, телеведущая рассказала о том, что ей через суд удалось добиться увеличения суммы алиментов, которые должен выплачивать ее бывший муж в пользу своей дочери, с 15 до 60 тысяч рублей. При этом, по информации Борисовой, тот владеет недвижимостью в Испании примерно за два миллиона долларов, пентхаусом в Геленджике, а также объектом в поселке на Новорижском шоссе.

В июле Борисова рассказала о том, что оплатила задолженность по ЖКХ с помощью пожертвований подписчиков. Телеведущая сообщила, что благодаря коллективному сбору погасила долг в 25 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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