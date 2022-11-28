Харламов ответил на слух о «шантаже» руководства Comedy Club

Юморист Гарик Харламов ответил в Telegram-канале на слух о том, что якобы «шантажировал руководство» Comedy Club ради повышения зарплаты.
Харламов опубликовал скриншот одного издания, где сказано, что комик якобы грозился уйти из Comedy Club, если ему не повысят заработную плату. В источники заявляется, что гонорар артиста составляет 7 млн рублей в месяц. Харламов отметил, что обожает читать подобную «чушь».
«Вот это сильно. <…> Скажу словами моего персонажа Ярослава Кострова из сериала «Зона комфорта»: [Вот] я манипулятор!» — заключил юморист.
Ранее стало известно, что Харламов вернется на сцену Comedy Club в образе Эдуарда Сурового.