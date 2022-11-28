Харламов ответил на слух о «шантаже» руководства Comedy Club

Юморист Гарик Харламов ответил в Telegram-канале на слух о том, что якобы «шантажировал руководство» Comedy Club ради повышения зарплаты.

Харламов опубликовал скриншот одного издания, где сказано, что комик якобы грозился уйти из Comedy Club, если ему не повысят заработную плату. В источники заявляется, что гонорар артиста составляет 7 млн рублей в месяц. Харламов отметил, что обожает читать подобную «чушь».