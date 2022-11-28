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10 минут назад

Художник Сафронов заявил, что причиной смерти Градского могли стать "полнота" и "нервы"

Газета.Ru

Художник Никас Сафронов предположил в беседе c mk.ru, что могло стать причиной смерти певца Александра Градского.

Сафронов назвал свою версию смерти Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сафронов отметил, что могло быть несколько причин. Одной из них он назвал «полноту». По его словам, артист весил около 200 кг.

«При этом я не скажу, что он много ел: просто физиология такая, обмен веществ», — отметил художник.

По мнению Сафронов, другой причиной могло стать то, что Градский много нервничал. Художник заявил, что музыкант был «впечатлительным» человеком.

«Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие. Часто именно нервы являются основной причиной ухода из жизни», — добавил художник.

Шоу-бизнес,Александр Градский,Никас Сафронов,
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