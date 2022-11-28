Сафронов назвал свою версию смерти Градского

Художник Никас Сафронов предположил в беседе c mk.ru, что могло стать причиной смерти певца Александра Градского.
Сафронов отметил, что могло быть несколько причин. Одной из них он назвал «полноту». По его словам, артист весил около 200 кг.
«При этом я не скажу, что он много ел: просто физиология такая, обмен веществ», — отметил художник.
По мнению Сафронов, другой причиной могло стать то, что Градский много нервничал. Художник заявил, что музыкант был «впечатлительным» человеком.
«Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие. Часто именно нервы являются основной причиной ухода из жизни», — добавил художник.