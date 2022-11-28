«Долго смеялись»: дочь Славы отказалась брать фамилию мужа

Несколько дней назад, 25 ноября старшая дочь певицы Славы вышла замуж. 23-летняя Саша Морозова рассказала поклонникам, как ощущает себя в новом статусе. Многие интересовались, взяла ли она фамилию мужа. Девушка ответила, что с этим произошла забавная история.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Звездная наследница призналась, что осталась Морозовой. Она думала над тем, чтобы у нее была двойная фамилия, но с этим возникли трудности. По словам Саши, когда их фамилии стоят рядом, то это звучит очень смешно.

«На самом деле это забавная ситуация. У Андрея фамилия – Дедов, а у меня – Морозова. Мы долго смеялись на тему того, что, если я возьму двойную фамилию, то получается, как Дед Морозов! Фамилию решила оставить свою», – написала девушка в личном микроблоге.

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Слава прокомментировала ответ дочери. Певица заявила, что ей нужно было воспользоваться таким шансом и радовать всех своей забавной фамилией.

«Я бы, Сашуня, соединила! Была бы – Дедов – Морозова», – поделилась звезда.

Поклонников также интересовало, почему на торжестве дочери, звездная мама была в джинсах и рубашке в клетку. Саша отметила, что они с женихом собирались просто расписаться, но в итоге решили нарядиться. Гости ни о чем не знали.

«Мама была с гастролей, уставшая, ехала дальше на концерт, поэтому так получилось. Главное, что она была рядом в этот важный для меня момент, у нее не было концерта в дальнем городе, и она смогла приехать. Все близкие собрались. Какая разница, кто и во что одет?» – ответила девушка.