Николь Кидман купила шляпу за шесть миллионов рублей

Австралийская и американская актриса Николь Кидман купила шляпу звезды киноленты «Люди Икс» Хью Джекмана за миллионы рублей. Соответствующий видеоролик появился в Twitter-аккаунте актера.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Знаменитость посетила мюзикл The Music Man на Бродвее, в котором одну из главных ролей исполнял Джекман. После спектакля состоялся благотворительный аукцион Broadway Cares/Equity Fights Aid. В качестве лота была представлена шляпа, в которой выступал актер. Кидман выкрикнула в зале свое имя и предложила за данную вещь 100 тысяч долларов (шесть миллионов рублей).

«Я тебя люблю. Я люблю Бродвей. И я люблю то, что делают Broadway Cares. И я также хочу сказать, что это шоу необыкновенное», — сказала звезда, выйдя на сцену.

В свою очередь Джекман также сказал несколько приятных слов своей коллеге.

«Я знаю Николь почти 30 лет. Я работал с ней. Могу сказать, что для меня это не было неожиданностью. Она одна из самых щедрых людей, которых я знаю», — высказался он.