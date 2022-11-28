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19 минут назад

Лайма Вайкуле анонсировала тур по Израилю

Газета.Ru

Певица Лайма Вайкуле в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что отправится в тур по городам Израиля.

Лайма Вайкуле анонсировала тур по Израилю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, в конце февраля она приедет в Тель-Авив, а также Хайфу и Ашдод.

«Я так рада, что уже близко, уже декабрь, январь, и в феврале 23-го я буду в Тель-Авиве, 24-го я буду в Хайфе, 25-го я буду в Ашдоде. Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись», — говорит она в личном блоге.

Поклонники в комментариях предположили, что Вайкуле встретится в Израиле с Аллой Пугачевой и ее семьей. Примадонна навещала подругу, когда находилась в Латвии.

В последнее время распространяются слухи о том, что у артистки случился рецидив рака. Сама Вайкуле пока не комментирует эту информацию.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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