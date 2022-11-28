Лайма Вайкуле анонсировала тур по Израилю

«Я так рада, что уже близко, уже декабрь, январь, и в феврале 23-го я буду в Тель-Авиве, 24-го я буду в Хайфе, 25-го я буду в Ашдоде. Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись», — говорит она в личном блоге.