Лайма Вайкуле анонсировала тур по Израилю

Певица Лайма Вайкуле в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что отправится в тур по городам Израиля.
«Я так рада, что уже близко, уже декабрь, январь, и в феврале 23-го я буду в Тель-Авиве, 24-го я буду в Хайфе, 25-го я буду в Ашдоде. Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись», — говорит она в личном блоге.
Поклонники в комментариях предположили, что Вайкуле встретится в Израиле с Аллой Пугачевой и ее семьей. Примадонна навещала подругу, когда находилась в Латвии.
В последнее время распространяются слухи о том, что у артистки случился рецидив рака. Сама Вайкуле пока не комментирует эту информацию.