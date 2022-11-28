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1 час назад

Оксана Федорова рассказала про третью беременность

runews24.ru

Как отмечает Оксана, она чувствует себя спокойнее в воспитании наследников только сейчас.

Оксана Федорова рассказала про третью беременность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федору сейчас десять лет, и я немного почувствовала облегчение, когда могу обратиться к себе», - рассказала Федорова в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!».

Поэтому пока Оксана о рождении третьего ребенка не задумывается. Также супруги воспитывают дочь Елизавету. Возлюбленные уже 11 лет в браке. Несмотря на долгие отношения, телеведущая до сих пор без ума от мужа.

Федорова не спешит делиться семейными фотографиями в социальных сетях. Телеведущая предпочитает скрывать личную жизнь и не рассказывать никаких подробностей.

Шоу-бизнес,Оксана Федорова,
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