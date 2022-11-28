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1 час назад

Кризис шоу-бизнеса: Двойники звезд начали вытеснять артистов с корпоративов

Елена Прошина

Для многих популярных артистов в России в 2022 году ситуация с праздничными корпоративами не самая лучшая.

Кризис шоу-бизнеса: Двойники звезд начали вытеснять артистов с корпоративов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие компании либо отказываются от шумных мероприятий, либо ищут замену звездам по приемлемой стоимости. В результате предпочтение будет отдаваться двойникам звезд, спрос на которых заметно вырос. Как сообщил исполнитель SHAMAN, нужно быть готовым к тому, что «сегодня густо, завтра пусто».

Сегодня рынок творческих «дублеров» огромный: Мерлин Монро из Тулы, Майкл Джексон из Москвы, и даже покойную Людмилу Гурченко можно заказать на праздник. Многие никак официально не оформлены, чтобы не нести лишние расходы.

За вечер у двойников может быть несколько выступлений. Каждое стоит десятки тысяч рублей. Вот только найти легального «дублера» очень сложно. Адвокат Вадим Усков – охотник на двойников. Его клиенты – известные певцы и артисты, которые отстаивают в судах право быть единственным экземпляром. По его словам, эксплуатация известного образа особенно под фонограмму плюсовую – состав уголовного преступления.

Двойники не против выехать на зарубежные площадки. Например, «не Стас Михайлов» с творческим вечером в Молдове. Николай Васильев считает, что Михайлов – лишь приятный бонус для гостей вечеринок.

«Зарабатывая на имени звезды, никак не делятся со звездой. Это несправедливо. Берут и используют нашу же механику, нашу фонограмму и не договариваются», — считает российский продюсер Иосиф Пригожин.

Шоу-бизнес,Вадим Усков,Николай Васильев,Иосиф Пригожин,Стас Михайлов,Людмила Гурченко,Майкл Джексон,
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