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1 час назад

Перебравшийся в Израиль Виторган продолжает зарабатывать в России

Ирина Лебедева

Максим Виторган уже некоторое время назад перебрался жить в Израиль. Однако при этом, как выяснили журналисты, он продолжает сниматься в России.

Перебравшийся в Израиль Виторган продолжает зарабатывать в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, сейчас он находится в Краснодаре, где у него роль в новом сериале. За один съемочный день Максим Виторган получает четверть миллиона рублей, а общий его доход по итогам работы над проектом составит около 5 миллионов.

Как пишет «Комсомольская Правда», до отъезда Виторган также неплохо зарабатывал.

Бывший супруг Ксении Собчак выступал сразу на нескольких площадках: в Театре Наций, в Театрах имени Гоголя и Пушкина. Журналисты изучили контракты на Госзакупках и подсчитали, Максим в разное время заключил с учреждениями 9 договоров на 1,7 млн рублей.

Напомним, на днях в своих соцсетях Виторган раскритиковал премию глянцевого журнала, где отметились многое российские звезды, назвав ее «публичным шабашем имени самих себя».

Пикантность ситуации состоит в том, что в мероприятии принимала участие и нынешняя девушка Максима - Нино Нинидзе.

Актер Эммануил Виторган в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал о выборе своего внука, 22-летнего Даниила. Виторган объяснил, что после переезда в Израиль его внук самостоятельно решил отправиться служить в вооруженные силы страны.

Даниил — старший сын Максима Виторгана от брака артиста с актрисой Викторией Верберг. В этом браке родились двое детей, которым дали имена Даниил и Полина.

И брат, и сестра живут в Израиле. Пока неясно, будут ли дети Максима Виторгана от первого брака возвращаться в РФ в будущем.

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