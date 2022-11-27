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32 минуты назад

Малахов отказался платить Королевой и Глушко 2 миллиона за скандал

Ирина Лебедева

Пару лет назад певица Наташа Королева и ее муж, стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) были готовы вывалить все семейные секреты, связанные с историей об изменах и ограблении, Андрею Малахову. Назвали шоумену и цену такой откровенности – два миллиона рублей, - пишет ФАН.

Малахов отказался платить Королевой и Глушко 2 миллиона за скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Малахов признался телеведущей Лере Кудрявцевой в Clubhouse, что тогда у него был шанс снять эксклюзивную программу с певицей и стриптизером. Но платить такие деньги телеведущий все же отказался.

Звездную пару пригласила к себе на интервью Ксения Собчак. Изданию ФАН не известно, какой гонорар выплатила им Ксения. А Малахов тогда сделал свое шоу об этой истории, минуя главных героев.

Эту пару осуждали, когда она только сформировалась, об артистах злословили на протяжении всей совместной жизни, а порой даже приписывали им развод. Но они только смеются над завистниками и каждый год «женятся», празднуя годовщины свадьбы с фатой и букетом невесты.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Андрей Малахов,Ксения Собчак,Лера Кудрявцева,
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