Стало известно о состоянии здоровья Немоляевой

Светлана Немоляева получила серьезную травму. 85-летняя звезда «Служебного романа» сломала ногу и нуждается в посторонней помощи. За актрисой ухаживает сын – артист Московского государственного театра «Ленком» Александр Лазарев. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Для меня он настоящая опора. Если мне плохо, если что-то со здоровьем, он всегда меня поддержит», — рассказала актриса журналистам.
Светлана Немоляева похоронила супруга в 2011 году. Ее муж, звезда известный артист Александр Лазарев, скончался из-за оторвавшегося тромба.
Актриса Светлана Немоляева за годы работы в театре получила множество подарков от поклонников. При этом ни один из презентов она не выбросила: все вещи отправляются к ней на дачу.
Знаменитость призналась, что трепетно относится к каждой вещи, подаренной поклонниками. Ценители ее искусства, как считает Немоляева, делают приятные сюрпризы со всей любовью.