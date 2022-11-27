Стало известно о состоянии здоровья Немоляевой

Светлана Немоляева получила серьезную травму. 85-летняя звезда «Служебного романа» сломала ногу и нуждается в посторонней помощи. За актрисой ухаживает сын – артист Московского государственного театра «Ленком» Александр Лазарев . Об этом пишет Экспресс Газета.

«Для меня он настоящая опора. Если мне плохо, если что-то со здоровьем, он всегда меня поддержит», — рассказала актриса журналистам.

Актриса Светлана Немоляева за годы работы в театре получила множество подарков от поклонников. При этом ни один из презентов она не выбросила: все вещи отправляются к ней на дачу.