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20 минут назад

Стало известно о состоянии здоровья Немоляевой

Ирина Лебедева

Светлана Немоляева получила серьезную травму. 85-летняя звезда «Служебного романа» сломала ногу и нуждается в посторонней помощи. За актрисой ухаживает сын – артист Московского государственного театра «Ленком» Александр Лазарев. Об этом пишет Экспресс Газета.

Стало известно о состоянии здоровья Немоляевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для меня он настоящая опора. Если мне плохо, если что-то со здоровьем, он всегда меня поддержит», — рассказала актриса журналистам.

Светлана Немоляева похоронила супруга в 2011 году. Ее муж, звезда известный артист Александр Лазарев, скончался из-за оторвавшегося тромба.

Актриса Светлана Немоляева за годы работы в театре получила множество подарков от поклонников. При этом ни один из презентов она не выбросила: все вещи отправляются к ней на дачу.

Знаменитость призналась, что трепетно относится к каждой вещи, подаренной поклонниками. Ценители ее искусства, как считает Немоляева, делают приятные сюрпризы со всей любовью.

Шоу-бизнес,Александр Лазарев,Светлана Немоляева,
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