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25 минут назад

Пользователей сети возмутил ужин Собчак

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Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась в личном Telegram-канале меню своего ужина, чем возмутила пользователей сети. Многие указали, что позиций в меню слишком много для одного человека.

Пользователей сети возмутил ужин Собчак
Фото: ТАССТАСС

«Теперь все качественные вечера — в домашней обстановке у друзей», — подписала она снимок.

В меню на фотографии указаны такие позиции, как дальневосточные гребешки с соусом из томатов, утиное филе-супрем с яблоками, сибас со шпинатом, мускун запеченный на кедре, рибай с перечным соусом и корейка ягненка с печеными овощами. В графе «гарниры» указаны овощи гриль и спаржа зеленая.

«Глядите не подавитесь, Ксения Анатольевна», «Нехилый такой ужин», «В моей столовке у общаги и то выбор лучше. И,очевидно куда питательней», «Зажировка к зиме, надо полагать?», «Ешьте за двоих», — прокомментировали юзеры.

Telegram-канал «Собчак»

Ранее дети рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой сцепились из-за еды и попали на видео.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Ксения Собчак,
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