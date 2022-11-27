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1 час назад

Прусикин: «Я потерял все»

Ирина Лебедева

Совсем недавно группа Little Big была на пике популярности. Фронтмен коллектива Илья Прусикин анонсировал выход в 2022 году нового, четвертого студийного альбома. Однако в ноябре музыканты объявили о переносе выпуска на 2023 год – якобы к 10-летию группы. На самом деле, творческая карьера Little Big в критическом состоянии.

Прусикин: «Я потерял все»
Фото: ТАССТАСС

Илья Прусикин сообщил в интервью Ирине Шихман*, что ему хватает денег только на еду.

«Я был богат, но потерял все. Сейчас у нас есть кое-какие концерты, но все деньги уходят на жилье и еду. У меня были деньги, машина, дом. Но всего этого я лишился. У меня больше нет рекламных контрактов», - пожаловался Илья.

Нет больше и коллектива. После того, как музыканты перебрались в Соединенные Штаты и стали выступать с критикой специальной военной операции на Украине, один за одним стали покидать группу ее участники. Как пишет teleprogramma.pro, от некогда успешной группы остались Илья Прусикин и Софья Таюрская, которых связывают личные отношения.

Журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин!» высказалась по поводу отмены концертов музыкального коллектива Little Big в Казахстане и Польше.

«Вот, что происходит, когда ты начинаешь бегать со стороны в сторону.»

*Признана иноагентом в РФ.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,
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