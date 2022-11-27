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41 минуту назад

Долинский рассказал о своем доме в Испании

Ирина Лебедева

Владимир Долинский был гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Он рассказал, что за последние годы совершил ряд сделок с недвижимостью за рубежом и в итоге стал владельцем особняка в солнечной Испании.

Долинский рассказал о своем доме в Испании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Началось все с того, что актер приехал в отпуск в Испанию вместе с женой Натальей Волковой. По словам актера, Наталье так понравилась страна, что он занялся поиском квартиры. И нашел подходящий вариант.

«Там была очень дешевая ипотека: 2,5%. Я ее стал активно гасить. Всего ушло около 100-130 тысяч евро. У нас была крохотные комнаты, кухня-гостиная и огромная терраса», - рассказал артист.

После того, как ипотека была выплачена, пара решила приобрести дом. Подобрали двухэтажный особняк с несколькими комнатами, просторной гостиной и двумя террасами. Причем не сильно дороже, чем их квартира. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Я продал квартиру и доплатил еще примерно 30 тысяч евро. Но там и площадь больше и хозяева-англичане оставили нам всю мебель», - объяснил Долинский.

Правда, в связи с событиями последних лет, звездная чета свою недвижимость давно не навещала. За порядком следит нанятый работник. А сам дом пока сдается.

СМИ сообщали, что актер Владимир Долинский просидел в тюрьме несколько лет из-за денежных махинаций.

Шоу-бизнес,Владимир Долинский,Наталья Волкова,
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