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30 минут назад

«Я в восторге»: Рудковская о поездке в Казахстан

Ирина Лебедева

Яна Рудковская летала на юбилей бутика Louis Vuitton и фотовыставку от Dior в Алма-Ату. Непосредственно от мероприятий и от шопинга звездный продюсер осталась в восторге.

«Я в восторге»: Рудковская о поездке в Казахстан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Модный десант перемещается в Алма-Ату. Я в восторге от шопинга, потрясающе встречают и с удовольствием смотрят, как ты тратишь у них свои деньги. И купить там можно все», - написала Яна в микроблоге.

Никаких ограничений для граждан России нет, правда, цены на люксовые вещи выше, чем, к примеру, в Париже, - рассказывают day.ru.

Однако все впечатление от удачной поездки было смазано в процессе возвращения домой. Места бизнес-класса в самолете были недостаточно комфортабельны, да еще багаж где-то затерялся.

«Багаж мой до сих пор не пришел. Все наряды там. И бизнес-класс тоже не порадовал совсем, учитывая пять часов полета — кресла прям, как в экономе», — пожаловалась Рудковская.

Яна Рудковская — бизнесвумен, продюсер, супруга олимпийского чемпиона-рекордсмена по фигурному катанию Евгения Плющенко, совладелица первой в России частной академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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