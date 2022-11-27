«Я в восторге»: Рудковская о поездке в Казахстан

Яна Рудковская летала на юбилей бутика Louis Vuitton и фотовыставку от Dior в Алма-Ату. Непосредственно от мероприятий и от шопинга звездный продюсер осталась в восторге.
«Модный десант перемещается в Алма-Ату. Я в восторге от шопинга, потрясающе встречают и с удовольствием смотрят, как ты тратишь у них свои деньги. И купить там можно все», - написала Яна в микроблоге.
Никаких ограничений для граждан России нет, правда, цены на люксовые вещи выше, чем, к примеру, в Париже, - рассказывают day.ru.
Однако все впечатление от удачной поездки было смазано в процессе возвращения домой. Места бизнес-класса в самолете были недостаточно комфортабельны, да еще багаж где-то затерялся.
«Багаж мой до сих пор не пришел. Все наряды там. И бизнес-класс тоже не порадовал совсем, учитывая пять часов полета — кресла прям, как в экономе», — пожаловалась Рудковская.
Яна Рудковская — бизнесвумен, продюсер, супруга олимпийского чемпиона-рекордсмена по фигурному катанию Евгения Плющенко, совладелица первой в России частной академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».