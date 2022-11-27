Хореограф Дружинин высказался о творческих перспективах Пугачевой

Егор Дружинин, будучи гостем программы на RU.TV, вспомнил, как в 2019 году занимался юбилейным шоу Аллы Пугачевой. Хореограф хотел бы вновь поучаствовать в подобном грандиозном представлении, но полагает, что Алла Борисовна уже не вернется на большую сцену в России. Об этом пишет СтарХит.

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«Для кого я хотел сделать концерт? Бог его знает, может быть, имя этого артиста нельзя называть, но я назову — Алла Борисовна Пугачева. Мы сделали ее концерт. Возможно, он был последний у Примадонны, — сокрушается Дружинин.

При этом хореограф не скрывает, что работать с Примадонной было очень сложно вплоть до того, что на эмоциях он публично заявлял:

«Больше не буду с этой женщиной работать никогда!»