Хореограф Дружинин высказался о творческих перспективах Пугачевой

Егор Дружинин, будучи гостем программы на RU.TV, вспомнил, как в 2019 году занимался юбилейным шоу Аллы Пугачевой. Хореограф хотел бы вновь поучаствовать в подобном грандиозном представлении, но полагает, что Алла Борисовна уже не вернется на большую сцену в России. Об этом пишет СтарХит.
«Для кого я хотел сделать концерт? Бог его знает, может быть, имя этого артиста нельзя называть, но я назову — Алла Борисовна Пугачева. Мы сделали ее концерт. Возможно, он был последний у Примадонны, — сокрушается Дружинин.
При этом хореограф не скрывает, что работать с Примадонной было очень сложно вплоть до того, что на эмоциях он публично заявлял:
«Больше не буду с этой женщиной работать никогда!»
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявлял, что Аллу Пугачеву теперь будут приглашать только на частные вечеринки в России. Пугачева всегда была востребованной певицей, однако после ее резких заявлений все кардинально изменилось. Далеко не каждая площадка хочет видеть на своем празднике артистку, которая со скандалом уехала из страны.