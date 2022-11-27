В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Хореограф Дружинин высказался о творческих перспективах Пугачевой

Ирина Лебедева

Егор Дружинин, будучи гостем программы на RU.TV, вспомнил, как в 2019 году занимался юбилейным шоу Аллы Пугачевой. Хореограф хотел бы вновь поучаствовать в подобном грандиозном представлении, но полагает, что Алла Борисовна уже не вернется на большую сцену в России. Об этом пишет СтарХит.

Хореограф Дружинин высказался о творческих перспективах Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для кого я хотел сделать концерт? Бог его знает, может быть, имя этого артиста нельзя называть, но я назову — Алла Борисовна Пугачева. Мы сделали ее концерт. Возможно, он был последний у Примадонны, — сокрушается Дружинин.

При этом хореограф не скрывает, что работать с Примадонной было очень сложно вплоть до того, что на эмоциях он публично заявлял:

«Больше не буду с этой женщиной работать никогда!»

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявлял, что Аллу Пугачеву теперь будут приглашать только на частные вечеринки в России. Пугачева всегда была востребованной певицей, однако после ее резких заявлений все кардинально изменилось. Далеко не каждая площадка хочет видеть на своем празднике артистку, которая со скандалом уехала из страны.

Шоу-бизнес,Егор Дружинин,Алла Пугачева,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители