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8 минут назад

Марат Башаров рассекретил отношения с актрисой Асей Борисовой

Газета.Ru

Артист Марат Башаров публично рассказал об отношениях с актрисой Асей Борисовой, которая младше его на 13 лет. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Башаров рассекретил отношения с известной актрисой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Борисова посетила постановку «Нежданно-негаданно» в МХАТе имени Горького, где Башаров сыграл главную роль. Она сидела рядом с бывшей женой артиста Елизаветой Шевырковой. НТВ подчеркивает, что пара вместе уже год.

Информацию также отчасти подтвердил худрук театра Эдуард Кехман. Он признался, что Башаров представил сидящих друг с другом женщин как «бывшую и настоящую» девушек.

Актер Марат Башаров развелся со второй женой Шевырковой в 2019 году после двух лет официальных отношений. У них есть сын Марсель. До этого у артиста были отношения с актрисой Екатериной Архаровой, которые закончились спустя год после помолвки. Обе женщины обвиняли Башарова в избиении. Помимо этого, у него есть дочь Амели от Елизаветы Круцко.

Шоу-бизнес,Ася Борисова,Елизавета Круцко,Екатерина Архарова,Марат Башаров,
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