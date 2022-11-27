Башаров рассекретил отношения с известной актрисой

Артист Марат Башаров публично рассказал об отношениях с актрисой Асей Борисовой , которая младше его на 13 лет. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Борисова посетила постановку «Нежданно-негаданно» в МХАТе имени Горького, где Башаров сыграл главную роль. Она сидела рядом с бывшей женой артиста Елизаветой Шевырковой. НТВ подчеркивает, что пара вместе уже год.

Актер Марат Башаров развелся со второй женой Шевырковой в 2019 году после двух лет официальных отношений. У них есть сын Марсель. До этого у артиста были отношения с актрисой Екатериной Архаровой, которые закончились спустя год после помолвки. Обе женщины обвиняли Башарова в избиении. Помимо этого, у него есть дочь Амели от Елизаветы Круцко.