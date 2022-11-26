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44 минуты назад

Фанатки Гузеевой перепутали ее сына с новым мужем телеведущей

Слово и Дело

Сын телеведущей Ларисы Гузеевой покорил ее подписчиков. Фотографию с молодым человеком она опубликовала в своих социальных сетях.

Фанатки Гузеевой перепутали ее сына с новым мужем телеведущей
Фото: соцсетисоцсети

«Какие вы замечательные! И сын красавец – в маму! Думала, новый муж. А это сын! Лариса, вы очень молодо выглядите», – пишут в комментариях.

Гузеева воспитала двоих детей. Ее дочь, Ольгу, знают многие поклонники телеведущей. Девушка частенько появляется в инфопространстве и рассказывает о своей личной жизни. Сын Георгий же держится подальше от светской шумихи, поэтому о нем известно мало. В СМИ рассказывали, что мужчина работает рекламщиком и несколько лет назад женился.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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