«Нужно принимать решение»: Лорак призывают сделать выбор

Певица Ани Лорак получила известность и сделала карьеру в России, но терять украинскую аудиторию звезда тоже не хотела. После начала специальной военной операции на Украине звезда долго отмалчивалась, потом сделала несколько расплывчатых заявлений. Но в итоге получилось так, ч от нее готова отвернуться публика и в России и на Украине.

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Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров посоветовал Лорак все же почетче обозначить свою позицию – при всем желании, усидеть да двух стульях уже не выйдет. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Она добилась всего в России. Как певицу ее знают именно в России. Она выбрала нейтралитет. По большому счету, ее позиция в том, чтобы ее не тревожили. Это бизнес. Но нужно принимать решение. Если олицетворять, то Ани Лорак всегда была лисичкой», — объяснил Ашуров.