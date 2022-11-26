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1 час назад

Продюсер Цыганов о ремейке «Иронии судьбы»: «Это мерзкий продукт»

Ирина Лебедева

Ремейк всем известной картины Рязанова запланирован к показу на ТНТ 31 декабря. По сценарию это должна быть легкая комедия – пародия на культовую киноленту. В проекте «Самоирония судьбы!» задействованы многие звезды российского шоу-бизнеса. К примеру, Филипп Киркоров получил роль Ипполита.

Продюсер Цыганов о ремейке «Иронии судьбы»: «Это мерзкий продукт»
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Однако, чем больше отрывков со съемок появляется в интернете, тем большую критическую реакцию у публики вызывает этот проект. Так, продюсер Вадим Цыганов обрушился с критикой на режиссеров и сценаристов новой версии «Иронии судьбы». Об этом пишут Народные Новости.

Цыганов уверен, за подобное необходимо даже наказывать.

«Это отвратительное белье выдать за новое невозможно! Ведь в ветхие мехи не наливают новое вино. Это связано и с творчеством, и с историей. Это мерзкий продукт. У меня и моих знакомых, которые помогают фронту, очень брезгливое отношение к подобному», — заявил супруг Вики Цыгановой.

Более того, Вадим предполагает, что подобный проект появился для того, чтобы кто-то смог отмыть деньги.

Актриса Яна Поплавская также высказала свое мнение о новогоднем шоу канала ТНТ «Самоирония судьбы», съемки которого начались в середине ноября. Знаменитость в пух и прах разнесла проект. По ее мнению, глупо было переснимать легендарный фильм Эльдара Рязанова. Поплавская также сомневается в актерских способностях артистов, которые участвуют в съемках.

Шоу-бизнес,Вадим Цыганов,Яна Поплавская,Филипп Киркоров,Эльдар Рязанов,
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