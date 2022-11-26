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30 минут назад

Невестку и внучку Васильевой выписали из роддома

Ирина Лебедева

Мария Болонкина, супруга Филиппа, сына актрисы Татьяны Васильевой, сообщила на своей страничке в социальной сети, что они с новорожденной малышкой уже дома. Выписали их через три дня после появления девочки на свет. Об этом рассказывает портал actualnews.

Невестку и внучку Васильевой выписали из роддома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мария отметила, что попросила Филиппа не приносить ей цветы, и написала, что ей кажется совсем неуместными встречи мамочек с детьми с охапками цветов, воздушными шарами, плакатами «Спасибо за дочь!» и прочей пестрой атрибутикой.

Болонкина поблагодарила акушеров за профессионализм и предположила, что вторая дочь – не последний ее ребенок.

«Может и повторим», - сказала она.

У актера Филиппа Васильева есть двое сыновей от первого брака. Иван и Григорий живут в Европе вместе с их матерью. Тем не менее, Татьяна Васильева уже обеспечила мальчиков жилплощадью в Москве. Также актриса очень много помогает Филиппу и его второй семье.

Звездные родители дали девочке необычное имя — Сарра. Примечательно, что их старшую дочку зовут Мирра — тоже с двумя «Р».

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