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55 минут назад

Башаров закрутил роман с молодой актрисой

Вечерняя Москваиещё 1

Актер Марат Башаров долго хранил в секрете отношения с новой возлюбленной и не выходил с ней в свет. Теперь журналисты узнали личность избранницы артиста.

Башаров закрутил роман с молодой актрисой
Фото: Игорь Иванко / АГН МоскваИгорь Иванко / АГН Москва

Башаров закрутил роман с актрисой Асей Борисовой. Ей 35 лет, она родом из Читы, окончила РАТИ-ГИТИС, была замужем и воспитывает сына. Артистка снималась в эпизодах сериалов «Однажды будет любовь», «Глухарь», «Кулагин и партнеры», «Склифосовский». С 2008 по 2015 годы она входила в труппу Московского «Театра Луны». Недавно Борисова посетила спектакль «Нежданно-негаданно» с участием актера. В зрительном зале она сидела вместе с первой супругой Башарова Елизаветой Круцко.

Артист переживает за карьеру возлюбленной, поэтому познакомил ее с генеральным директором МХАТа им. Горького Владимиром Кехманом.

— Я вчера видел двух девушек, которые пришли. Марат мне сказал: «Одна бывшая, другая настоящая». Он просто представил мне их. Не знаю — посмотрим, — сказал директор театра в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Актер воспитывает двоих детей. Дочь Амели ему родила первая жена Круцко. Супруги расстались из-за слухов об изменах Башарова. Позже артист женился на Екатерине Архаровой. Через полгода в семье произошел громкий скандал. Будучи пьяным актер избил супругу.

Третьей женой Башарова стала Елизавета Шевыркова, в 2016 году у них родился сын Марсель. Однако спустя три года они развелись: история повторилась, артист снова стал поднимать руку на жену.

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