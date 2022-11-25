В Госдуме выступили с критикой в адрес Киркорова и Лазарева

«Я не против Киркорова, не против Лазарева, пусть живут, поют и здравствуют. Я против того, чтобы пропагандировать нетрадиционный способ появления детей в семьях. Не мог Лазарев родить детей сам, как и Киркоров. Они показывают, что могут купить себе детей. Это и есть пропаганда нетрадиционных ценностей», — отметила Останина.