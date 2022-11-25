Ток-шоу «Мужское/Женское» возвращается на экраны

Программа «Мужское/Женское» вернется в эфир Первого канала в понедельник, 28 ноября. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Фото: первый канал первый канал

Как уточнили в пресс-службе телеканала, ведущие остались прежние — Юлия Барановская и Александр Гордон. В первых выпусках зрителям расскажут историю женщины из Челябинской области, у которой бывший муж похитил трехлетнюю дочь. Также ведущие обсудят с экспертами новые мошеннические схемы и как можно вернуть потерянные деньги.

На следующей недели зрители также увидят историю многодетной семьи из Нижегородской области, которая встретится в студии со своими соседями и местными чиновниками, чтобы разрешить затянувшийся конфликт.