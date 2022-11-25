Анита Цой призвала Бузову срочно выйти замуж

Цой назвала Бузову «сильной», которая «не может остановиться». По ее мнению, теледива очень амбициозна и хочет достичь больших вершин, что хорошо для карьеры, однако плохо сказывается на личную жизнь. Цой заявила, что достижения и заработки — мишура, так как «в конце жизни перед Богом мы все равны». Певица считает, что главное «не пропустить момент».