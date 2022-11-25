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50 минут назад

Анита Цой призвала Бузову срочно выйти замуж

Газета.Ruиещё 2

Певица Анита Цой предположила в беседе mk.ru, почему артистка Ольга Бузова до сих пор одинока.

Цой назвала Бузову «сильной», которая «не может остановиться». По ее мнению, теледива очень амбициозна и хочет достичь больших вершин, что хорошо для карьеры, однако плохо сказывается на личную жизнь. Цой заявила, что достижения и заработки — мишура, так как «в конце жизни перед Богом мы все равны». Певица считает, что главное «не пропустить момент».

Цой обратилась к Бузовой, призвав ее срочно выйти замуж.

«В сорок лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф!» — заявила артистка.

Шоу-бизнес,Видео,Анита Цой,Ольга Бузова,
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