В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
56 минут назад

Ида Галич рассказала о "жестком прессинге" на интервью у Собчак

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Ида Галич в интервью Надежде Стрелец поделилась деталями работы с Ксенией Собчак.

Ида Галич рассказала о «жестком прессинге» на интервью у Собчак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Два года назад звезда дала интервью журналистке в шоу «Осторожно: Собчак». На тот момент Галич была беременна.

«Мочила она [Собчак] меня, я выстояла жесткий прессинг ее и ее редакторов, которые сидели на кухне в то время. Всех победила», — вспоминает блогерша.

По словам Галич, коллега была довольно напористой во время беседы. Блогерша объяснила, что плохо соображала и не всегда могла адекватно ответить на вопрос.

«У меня была ситуация, когда я аккурат перед интервью села в машину и минуты две соображала, я сейчас приехала или я уезжаю», — рассказала Галич.

Ранее Ида Галич призналась, что встречалась с альфонсом.

Шоу-бизнес,Надежда Стрелец,Ида Галич,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители