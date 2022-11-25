Ида Галич рассказала о "жестком прессинге" на интервью у Собчак

Блогерша и телеведущая Ида Галич в интервью Надежде Стрелец поделилась деталями работы с Ксенией Собчак.
Два года назад звезда дала интервью журналистке в шоу «Осторожно: Собчак». На тот момент Галич была беременна.
«Мочила она [Собчак] меня, я выстояла жесткий прессинг ее и ее редакторов, которые сидели на кухне в то время. Всех победила», — вспоминает блогерша.
По словам Галич, коллега была довольно напористой во время беседы. Блогерша объяснила, что плохо соображала и не всегда могла адекватно ответить на вопрос.
«У меня была ситуация, когда я аккурат перед интервью села в машину и минуты две соображала, я сейчас приехала или я уезжаю», — рассказала Галич.
Ранее Ида Галич призналась, что встречалась с альфонсом.