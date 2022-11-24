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1 час назад

Ольга Орлова сменила паспорт

Super.ru

Сегодня ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова сообщила, что сменила паспорт. Спокойно, новых имени и фамилии Ольга не взяла, а получила документ в связи с достижением 45 лет. Причем телеведущая призналась, что была удивлена, как быстро ей удалось произвести все бюрократические манипуляции.

Ольга Орлова сменила паспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заполнила на «Госуслугах» все, что нужно. Через три дня меня вызвали, за 10 минут я прошла необходимые этапы и уже через час держала в руках новый паспорт. Так круто», — рассказала довольная Ольга Орлова в Инстаграме*. И на всякий случай добавила: «Это не реклама, а мой честный отзыв. Инстаграм же у нас запрещенная сеть».

Ну а как Ольга праздновала свое 45-летие, мы рассказывали здесь. За пару месяцев до юбилея экс-солистка «Блестящих» рассекретила свою вторую беременность и теперь в красках рассказывает о самочувствии и планах подписчикам. Недавно будущая мама раскрыла и пол ребенка: она ждет дочь.

* Запрещен в РФ.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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