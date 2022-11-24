Ольга Орлова сменила паспорт

«Заполнила на «Госуслугах» все, что нужно. Через три дня меня вызвали, за 10 минут я прошла необходимые этапы и уже через час держала в руках новый паспорт. Так круто», — рассказала довольная Ольга Орлова в Инстаграме*. И на всякий случай добавила: «Это не реклама, а мой честный отзыв. Инстаграм же у нас запрещенная сеть».