Ольга Орлова сменила паспорт

Сегодня ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова сообщила, что сменила паспорт. Спокойно, новых имени и фамилии Ольга не взяла, а получила документ в связи с достижением 45 лет. Причем телеведущая призналась, что была удивлена, как быстро ей удалось произвести все бюрократические манипуляции.
«Заполнила на «Госуслугах» все, что нужно. Через три дня меня вызвали, за 10 минут я прошла необходимые этапы и уже через час держала в руках новый паспорт. Так круто», — рассказала довольная Ольга Орлова в Инстаграме*. И на всякий случай добавила: «Это не реклама, а мой честный отзыв. Инстаграм же у нас запрещенная сеть».
Ну а как Ольга праздновала свое 45-летие, мы рассказывали здесь. За пару месяцев до юбилея экс-солистка «Блестящих» рассекретила свою вторую беременность и теперь в красках рассказывает о самочувствии и планах подписчикам. Недавно будущая мама раскрыла и пол ребенка: она ждет дочь.
* Запрещен в РФ.