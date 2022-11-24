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2 часа назад

Рэпер Айс Кьюб потерял гонорар в размере $9 млн из-за отказа от вакцинации

Газета.Ru

Рэпер Айс Кьюб признался, что потерял роль в крупном студийном проекте из-за своего нежелания вакцинироваться, сообщает Variety.

Рэпер Айс Кьюб потерял гонорар в размере $9 млн из-за отказа от вакцинации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исполнитель был приглашен сняться в комедии «О, черт возьми, нет», съемки которой должны были проходить на Гавайях. Его гонорар за участие в картине составлял $9 млн. Ключевым условием со стороны продюсеров ленты была обязательная вакцинация всей съемочной команды, включая актеров.

Рэпер отказался ставить себе вакцину против COVID-19 и выбыл из проекта, лишившись многомиллионного гонорара.

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