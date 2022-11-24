Рэпер Айс Кьюб потерял гонорар в размере $9 млн из-за отказа от вакцинации

Исполнитель был приглашен сняться в комедии «О, черт возьми, нет», съемки которой должны были проходить на Гавайях. Его гонорар за участие в картине составлял $9 млн. Ключевым условием со стороны продюсеров ленты была обязательная вакцинация всей съемочной команды, включая актеров.