В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

Юрий Лоза раскритиковал Даню Милохина за нехватку знаний об острове Сахалин

Газета.Ru

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Звездач» заявил, что Дане Милохину следовало бы следить за своими действиями. Так он прокомментировал предложение признать звезду TikTok иноагентом.

Юрий Лоза раскритиковал Милохина за нехватку знаний об острове Сахалин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все должны следить за собой и думать, о чем они говорят. Если с ним носились, приглашали его на всякие форумы — тогда уже было понятно, что мозгов у него нет», — высказался Лоза.

По его мнению, от человека, у которого «нет мозгов», можно ожидать чего угодно. Лоза напомнил, что в те времена «умные люди» советовали «не носиться с недоумками, у которых нет рук».

«Даня Милохин даже не знает, что в России есть остров Сахалин, а его сажают в жюри», — возмутился певец.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители