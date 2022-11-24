Юрий Лоза раскритиковал Милохина за нехватку знаний об острове Сахалин

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Звездач» заявил, что Дане Милохину следовало бы следить за своими действиями. Так он прокомментировал предложение признать звезду TikTok иноагентом.
«Все должны следить за собой и думать, о чем они говорят. Если с ним носились, приглашали его на всякие форумы — тогда уже было понятно, что мозгов у него нет», — высказался Лоза.
По его мнению, от человека, у которого «нет мозгов», можно ожидать чего угодно. Лоза напомнил, что в те времена «умные люди» советовали «не носиться с недоумками, у которых нет рук».
«Даня Милохин даже не знает, что в России есть остров Сахалин, а его сажают в жюри», — возмутился певец.